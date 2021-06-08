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08 июня 22:53
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новостей
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
Общество
Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
21:49
Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
21:46
Политика
«Брюссельский обком» приструнил готовых блокировать Белоруссию литовцев
21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
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Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии

Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
Федеральное агентство новостей  / 

Без сильной экономики и высокого уровня жизни невозможно создать эффективные вооруженные силы. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Военные специалисты Североатлантического альянса отметили чрезвычайно низкий уровень подготовленности подразделений Сил специальных операций (ССО) ВСУ к выполнению задач в составе сил быстрого реагирования НАТО. Это стало очевидно после проводимых в Житомирской области военных учений Silver Saber — 2021, в ходе которых 50 украинских военнослужащих продемонстрировали несовершенное знание боевых уставов, тактических знаков и иностранных языков.

«Пускай офицеры НАТО лишают премий самих себя в первую очередь, — заметил Бредихин. — В конце концов, это именно они последние семь лет в открытую тренировали украинскую армию, так что низкий уровень ее подготовки — это целиком и полностью заслуга инструкторов Альянса».

Что же касается плохого знания английского языка членами подразделений Сил специальных операций ВСУ, то он, по мнению политолога, свидетельствует еще и о плохой работе американских НКО на украинской территории, которые щедро субсидировались Вашингтоном.

Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
из личного архива  / Антона Бредихина

«Так что к Украине в этой связи не должно быть никаких претензий: ни к солдатам ВСУ, ни к их руководству, — заметил эксперт. — Мы не можем в данном случае обвинить их в том, что они повели себя как-то неправильно, что-то там разворовали и так далее — нет, это целиком и полностью вина западных военных инструкторов, чересчур халатно отнесшихся к своим служебным обязанностям».

Собеседник ФАН предположил, что «уникальнейшая» американская система грантовой отчетности «наконец-то дала сбой».

«Подсчитывались даже пластиковые стаканчики на мероприятиях, проводимых западными НКО на Украине, — заметил Бредихин. — А тут такой прокол!»

Вместе с тем политолог убежден, что ВСУ никогда не будет соответствовать высоким стандартам армий стран НАТО — и дело тут не только в безразличии инструкторов Североатлантического альянса по отношению к их подопечным.

«В первую очередь до уровня НАТО надо доводить не армию, а уровень жизни населения, экономику и так далее, — заявил эксперт. — Пока этого не произойдет, о сильной армии Украина может даже не мечтать».

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Все новости / Политика / Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
сша всу украина нато бредихин
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