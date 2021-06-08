Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии

Без сильной экономики и высокого уровня жизни невозможно создать эффективные вооруженные силы. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Военные специалисты Североатлантического альянса отметили чрезвычайно низкий уровень подготовленности подразделений Сил специальных операций (ССО) ВСУ к выполнению задач в составе сил быстрого реагирования НАТО. Это стало очевидно после проводимых в Житомирской области военных учений Silver Saber — 2021, в ходе которых 50 украинских военнослужащих продемонстрировали несовершенное знание боевых уставов, тактических знаков и иностранных языков.

«Пускай офицеры НАТО лишают премий самих себя в первую очередь, — заметил Бредихин. — В конце концов, это именно они последние семь лет в открытую тренировали украинскую армию, так что низкий уровень ее подготовки — это целиком и полностью заслуга инструкторов Альянса».

Что же касается плохого знания английского языка членами подразделений Сил специальных операций ВСУ, то он, по мнению политолога, свидетельствует еще и о плохой работе американских НКО на украинской территории, которые щедро субсидировались Вашингтоном.

из личного архива / Антона Бредихина

«Так что к Украине в этой связи не должно быть никаких претензий: ни к солдатам ВСУ, ни к их руководству, — заметил эксперт. — Мы не можем в данном случае обвинить их в том, что они повели себя как-то неправильно, что-то там разворовали и так далее — нет, это целиком и полностью вина западных военных инструкторов, чересчур халатно отнесшихся к своим служебным обязанностям».

Собеседник ФАН предположил, что «уникальнейшая» американская система грантовой отчетности «наконец-то дала сбой».

«Подсчитывались даже пластиковые стаканчики на мероприятиях, проводимых западными НКО на Украине, — заметил Бредихин. — А тут такой прокол!»

Вместе с тем политолог убежден, что ВСУ никогда не будет соответствовать высоким стандартам армий стран НАТО — и дело тут не только в безразличии инструкторов Североатлантического альянса по отношению к их подопечным.