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новостей
19:49
Армия
Пашинян объяснил поражение в Карабахе словами «бог отвернулся от Армении»
19:48
Политика
Мартынов высмеял курьез с паролем от почты конгрессмена США Мо Брукса
19:47
Экономика
Cadillac открыл прием заказов на новый внедорожник в России
19:45
Шоу-бизнес
Комик Иван Абрамов возмутил россиян высказываниями о жене
19:43
Общество
Башкирский мед под угрозой: в республике массово гибнут пчелы
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19:42
Ближний Восток
Ливан выделит 197 млн долларов своей энергетической компании, чтобы избежать блэкаута
19:42
Политика
Жители Евросоюза выступили против «защиты» Байдена от России
19:41
Происшествия
СК добился ареста имущества на 13 млрд рублей у коррупционеров в РФ
19:35
Технологии
Победители конкурса «Старт в науку» представят свои работы на форуме «Армия-2021»
19:35
Общество
Немецкие ученые обнаружили в коровьем молоке опасный для человека токсин
19:34
Общество
Китаянка разочаровалась после крупного выигрыша в лотерею
19:32
Общество
Латвийский политик: Британские солдаты из контингента НАТО считают нас унтерменшами
19:32
Происшествия
Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае задержали за взятки
19:29
Общество
Россиянам назвали возможные сроки возобновления полетов на египетские курорты
19:23
Политика
МИД России считает, что перенос минской площадки не изменит действия Киева
19:21
Экономика
Минэнерго США улучшило прогноз по стоимости нефти Brent на 2021 год
19:18
Общество
Как «Дю Солей» не попал на Олимпиаду в Сочи: Эдгард Запашный о цирке и спорте
19:18
Общество
«Белый» хакер заверил в безопасности систем России после сбоя в работе мировых сайтов
19:17
Происшествия
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Представитель Смольного рассказал о работе кризисных центров для женщин в Петербурге

Общество
Представитель Смольного рассказал о работе кризисных центров для женщин в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 8 июня. Насколько в Петербурге востребована и эффективна работа кризисных центров для женщин, рассказал в ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

«Это очень востребовано, и не только для женщин, оказавшихся в трудной ситуации, но и детей, попавших в такие же условия. <…> У нас много беглянок разного возраста, которые тоже находятся в таких учреждениях. <…> Женщине в центре предоставляется возможность получить все те услуги, в которых она нуждается: психологические, социальные, медицинские. Это очень важно и востребовано, и мы гордимся нашими структурами», — отметил общественный деятель.

По словам Ржаненкова, работа над созданием петербургских центров помощи началась еще в 1990-е годы, после чего опыт распространился на другие регионы России. Сегодня в каждом районе Северной столицы есть комплексные центры, где женщины любого возраста могут найти помощь и поддержку. В том числе спрятаться от домашнего насилия.

«Каждая семья индивидуальна, в каждой есть свои особенности. Наши органы опеки, центры семей и детства как-то общаются, прогнозируют, выявляют такие моменты и упреждают ситуации заблаговременно, чтобы не доводить до крайностей. Это большая комплексная и межпрофильная работа, в которой участвуют и уполномоченный по правам ребенка и человека, и комитет по молодежной политике, и комитет по образованию», — подчеркивает председатель комитета.

Представитель Смольного рассказал о работе кризисных центров для женщин в Петербурге
Prt Scr youtube.com  / Gorod Plus

Заключая, Ржаненков отметил, что нуждающиеся в помощи могут обращаться к социальным участковым, которые работают в любом районе города. Также пострадавшие могут позвонить по всероссийскому телефону доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию — 8 800-7000-600.

Ранее в ходе эфира Александр Ржаненков рассказал о состоянии домов престарелых в Северной столице. По его словам, отрасль развивается, а проблем с финансированием сейчас нет.

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Все новости / Общество / Представитель Смольного рассказал о работе кризисных центров для женщин в Петербурге
ржаненков смольный насилие над женщинами кризисный центр помощь женщинам
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