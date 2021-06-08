Представитель Смольного рассказал о работе кризисных центров для женщин в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Насколько в Петербурге востребована и эффективна работа кризисных центров для женщин, рассказал в ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

«Это очень востребовано, и не только для женщин, оказавшихся в трудной ситуации, но и детей, попавших в такие же условия. <…> У нас много беглянок разного возраста, которые тоже находятся в таких учреждениях. <…> Женщине в центре предоставляется возможность получить все те услуги, в которых она нуждается: психологические, социальные, медицинские. Это очень важно и востребовано, и мы гордимся нашими структурами», — отметил общественный деятель.

По словам Ржаненкова, работа над созданием петербургских центров помощи началась еще в 1990-е годы, после чего опыт распространился на другие регионы России. Сегодня в каждом районе Северной столицы есть комплексные центры, где женщины любого возраста могут найти помощь и поддержку. В том числе спрятаться от домашнего насилия.

«Каждая семья индивидуальна, в каждой есть свои особенности. Наши органы опеки, центры семей и детства как-то общаются, прогнозируют, выявляют такие моменты и упреждают ситуации заблаговременно, чтобы не доводить до крайностей. Это большая комплексная и межпрофильная работа, в которой участвуют и уполномоченный по правам ребенка и человека, и комитет по молодежной политике, и комитет по образованию», — подчеркивает председатель комитета.

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Заключая, Ржаненков отметил, что нуждающиеся в помощи могут обращаться к социальным участковым, которые работают в любом районе города. Также пострадавшие могут позвонить по всероссийскому телефону доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию — 8 800-7000-600.

Ранее в ходе эфира Александр Ржаненков рассказал о состоянии домов престарелых в Северной столице. По его словам, отрасль развивается, а проблем с финансированием сейчас нет.