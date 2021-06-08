Обещание Байдена защищать интересы Киева на встрече с Путиным рассмешили американцев

Вашингтон, 8 июня. Президент США Джо Байден пообещал «твердо отстаивать» интересы Украины на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, но американцы делают ставку на российского лидера.

Статья Fox News, посвященная намерениям главы Белого дома, привлекла внимание американской общественности. Жителей США рассмешили идеи президента, о чем они рассказали в комментариях.

«Байден пускает нашу страну под откос, и я сомневаюсь, что он сделает что-нибудь достойное истории за весь свой срок. Ничто не предвещает», — пишет USNman.

Другой пользователь уверен, что президент США «вынесет Путину Украину на блюдечке с голубой каемочкой». В то же время комментаторы припомнили Байдену коррупционный скандал с его сыном Хантером. Еще во времена экс-президента Украины Петра Порошенко киевская прокуратура пыталась начать проверки в отношении финансовых махинаций компании Burisma. Так как в совете директоров фирмы значился Хантер Байден, дело замяли.

«Джо сейчас пошлет своего сыночка Хантера, чтобы Украина и дальше башляла. Хантер знает, как доить Украину досуха», — уверен UberJohn.

«Да Путин вытрет о Байдена ноги, как о дверной коврик. Погодите, уже вытер. Печально, когда российского президента уважаешь больше, чем своего собственного», — признался пользователь Robovet.

Ранее известный публицист Анатолий Вассерман призвал не ждать прорывов от встречи Путина и Байдена. В Соединенных Штатах нет политических сил, способных на революционные решения в сфере международных отношений, уверен он. В то же время, как сообщает сайт 360tv.ru, бывший помощник Рональда Рейгана призвал США пойти на сделку с Россией.