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новостей
18:21
Политика
Политолог прокомментировал операцию «Кличко» по выявлению нелегалов в Чехии
18:20
Армия
МРК «Одинцово» провел ракетные стрельбы в акватории Балтики
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
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Обещание Байдена защищать интересы Киева на встрече с Путиным рассмешили американцев

Политика
Обещание Байдена защищать интересы Киева на встрече с Путиным рассмешили американцев
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 июня. Президент США Джо Байден пообещал «твердо отстаивать» интересы Украины на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, но американцы делают ставку на российского лидера.

Статья Fox News, посвященная намерениям главы Белого дома, привлекла внимание американской общественности. Жителей США рассмешили идеи президента, о чем они рассказали в комментариях.

«Байден пускает нашу страну под откос, и я сомневаюсь, что он сделает что-нибудь достойное истории за весь свой срок. Ничто не предвещает», — пишет USNman.

Другой пользователь уверен, что президент США «вынесет Путину Украину на блюдечке с голубой каемочкой». В то же время комментаторы припомнили Байдену коррупционный скандал с его сыном Хантером. Еще во времена экс-президента Украины Петра Порошенко киевская прокуратура пыталась начать проверки в отношении финансовых махинаций компании Burisma. Так как в совете директоров фирмы значился Хантер Байден, дело замяли.

«Джо сейчас пошлет своего сыночка Хантера, чтобы Украина и дальше башляла. Хантер знает, как доить Украину досуха», — уверен UberJohn.

«Да Путин вытрет о Байдена ноги, как о дверной коврик. Погодите, уже вытер. Печально, когда российского президента уважаешь больше, чем своего собственного», — признался пользователь Robovet.

Ранее известный публицист Анатолий Вассерман призвал не ждать прорывов от встречи Путина и Байдена. В Соединенных Штатах нет политических сил, способных на революционные решения в сфере международных отношений, уверен он. В то же время, как сообщает сайт 360tv.ru, бывший помощник Рональда Рейгана призвал США пойти на сделку с Россией.

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Все новости / Политика / Обещание Байдена защищать интересы Киева на встрече с Путиным рассмешили американцев
украина путин россия сша байден
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