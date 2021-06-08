Отец убийцы Вороненкова не стал извиняться перед Макcаковой

Москва, 8 июня. Отец киллера Павла Паршова Александр стал гостем шоу «Прямой эфир». Мужчина не стал извиняться за смерть депутата Дениса Вороненкова перед его вдовой.

Андрей Малахов, ведущий программы на канале «Россия-1», заявил, что Паршов-старший неоднократно пытался поговорить с Максаковой и попросить прощения за сына. Сама певица заявила, что не хочет общаться с гостем студии, но все же не ушла.

«Вы меня извините, но это уже перебор. Ребят, сделайте что-нибудь. Я не буду разговаривать с отцом киллера», — истерично заявила дива.

Отец убийцы отказался вставать на колени перед вдовой и удивился, когда его попросили извиниться за сына. Мужчина попросил прощения лишь у покойного, и то попутно обвинив его в коррупции.

«Я пришел сказать сюда: «Вороненков, извини!» Должен был закон защищать, а не использовать его для своих корыстных целей. Сын выполнил приказ, он был исполнителем! Максакова и Вороненков всю жизнь копили миллионы долларов», — высказался Паршов.

После таких заявлений ведущий программы Малахов попросил гостя немедленно покинуть студию. На вопрос Максаковой о заказчиках мужчина не стал отвечать прямо, заявив, что были те, кому политик «насолил». После этого охрана программы вывела мужчину.

В рамках программы оперная певица заявила, что должна была умереть вместе со своим вторым мужем. Максакова считает, что она смогла избежать участи Вороненкова лишь по счастливой случайности.