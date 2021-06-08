Эпидемиолог объяснил, какие уроки нужно извлечь из пандемии коронавируса

Москва, 8 июня. Уроки, извлеченные из пандемии коронавируса, могут помочь не допустить новую эпидемию. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш.

По ее словам, пандемия должна была научить соблюдению мер безопасности, усилению темпов вакцинации и более ответственному отношению к здоровью. Специалист уверена, что для предотвращения новой эпидемии важно именно сейчас предпринимать необходимые шаги, передает «Радио 1».

Человечеству всенепременно удастся одержать верх над COVID-19, считает Труш. На текущий момент ведется массовая вакцинация и разрабатываются новые методы лечения. При этом в России третьей волны коронавируса нет, сообщила эпидемиолог.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что говорить о победе над коронавирусом пока еще рано. Но уже сейчас необходимо задуматься, какие уроки нужно извлечь из пандемии.