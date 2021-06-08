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08 июня 18:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
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Эпидемиолог объяснил, какие уроки нужно извлечь из пандемии коронавируса

Общество
Эпидемиолог объяснил, какие уроки нужно извлечь из пандемии коронавируса
pixabay.com

Москва, 8 июня. Уроки, извлеченные из пандемии коронавируса, могут помочь не допустить новую эпидемию. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог минздрава Московской области Зинаида Труш.

По ее словам, пандемия должна была научить соблюдению мер безопасности, усилению темпов вакцинации и более ответственному отношению к здоровью. Специалист уверена, что для предотвращения новой эпидемии важно именно сейчас предпринимать необходимые шаги, передает «Радио 1».

Человечеству всенепременно удастся одержать верх над COVID-19, считает Труш. На текущий момент ведется массовая вакцинация и разрабатываются новые методы лечения. При этом в России третьей волны коронавируса нет, сообщила эпидемиолог.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что говорить о победе над коронавирусом пока еще рано. Но уже сейчас необходимо задуматься, какие уроки нужно извлечь из пандемии.

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пандемия коронавирус эпидемиолог
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