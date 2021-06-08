Сакелларопулу признал роль России в обеспечении независимости Греции

Афины, 8 июня. Президент Греции Катерина Сакелларопулу заявила, что Россия сыграла решающую роль в обеспечении независимости страны.

Вместе с тем глава республики отметила, что визит в Афины премьер-министра России Михаила Мишустина был действительно важным для страны. По ее словам, тесные связи с российским руководством позволят и дальше укреплять двусторонние отношения.

Ранее стало известно, что Греция продлила въезд неограниченного числа туристов из России. Однако для посещения страны необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.