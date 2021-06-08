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08 июня 18:22
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новостей
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
Все новости

Эксперты зафиксировали падение цен на аренду жилья в России

Экономика
Эксперты зафиксировали падение цен на аренду жилья в России
pixabay.com  /  Skitterphoto

Москва, 8 июня. Стоимость аренды жилой недвижимости в РФ начала сокращаться. Кроме того, падение цен будет продолжаться и в ближайший период.

Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в крупнейших городах страны составляет 15,7 тыс. рублей. «Двушка» обойдется россиянам в 23,1 тыс. в месяц, передает Life.ru.

Уровень спроса на аренду квартиры сейчас на 12% ниже, чем в допандемийный период, в мае-июне 2019 года, отмечают специалисты «ИНКОМ-Недвижимости».

Причина снижения показателя заключается в том, что спрос падает, а объем предложения растет, объяснил эксперт рынка недвижимости «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский.

Московский рынок аренды жилья начал восстанавливаться после пандемии. Вместе с тем ставки на аренду не повышаются, что связано с большим числом инвестиционных квартир.

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Все новости / Экономика / Эксперты зафиксировали падение цен на аренду жилья в России
недвижимость квартиры аренда жилья
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