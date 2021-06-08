Эксперты зафиксировали падение цен на аренду жилья в России

Москва, 8 июня. Стоимость аренды жилой недвижимости в РФ начала сокращаться. Кроме того, падение цен будет продолжаться и в ближайший период.

Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в крупнейших городах страны составляет 15,7 тыс. рублей. «Двушка» обойдется россиянам в 23,1 тыс. в месяц, передает Life.ru.

Уровень спроса на аренду квартиры сейчас на 12% ниже, чем в допандемийный период, в мае-июне 2019 года, отмечают специалисты «ИНКОМ-Недвижимости».

Причина снижения показателя заключается в том, что спрос падает, а объем предложения растет, объяснил эксперт рынка недвижимости «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский.

Московский рынок аренды жилья начал восстанавливаться после пандемии. Вместе с тем ставки на аренду не повышаются, что связано с большим числом инвестиционных квартир.