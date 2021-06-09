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01:51
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«Нелепый президент»: французы обсудили ситуацию с пощечиной Макрону
01:51
Политика
«СП-2» — прецедент: в Польше обеспокоены отношениями с США
01:32
Общество
МГУ, МФТИ и МИФИ возглавили рейтинг лучших вузов России
01:30
Политика
Захарова иронично отреагировала на заявления Зеленского о футбольной форме
01:28
Происшествия
Пожар уничтожил смартфоны Xiaomi на складе в Китае
01:16
Армия
Сирийская армия перехватила большую часть ракет Израиля
01:13
Экономика
Аналитик назвал подходящие для замены доллара активы
01:09
Общество
Роспотребнадзор рассказал о вакцинации лиц пожилого возраста
01:06
Политика
Сбежавший из России Гудков рассказал о предложениях работать за границей
01:02
Политика
«Остановить невозможно»: экономист объяснил, почему США проиграли войну за «СП-2»
00:58
Политика
Власти Петербурга ограничат скорость электросамокатов в центре города
00:45
Армия
Балтийский флот получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ
00:45
Спорт
Циципас выбил Медведева с «Ролан Гаррос»
00:42
Общество
Правительство РФ поддержало запрет на "пьяный" выгул собак
00:35
Общество
Брюки Трампа поставили в тупик пользователей Twitter
00:31
Армия
ПВО Сирии отражает атаку Израиля
00:29
Общество
Россияне смогут получать соцвыплаты через «Госуслуги» в автоматическом режиме
00:28
Политика
Блинкен озвучил «худшие» последствия завершения «СП-2» для США
00:21
Общество
Депутаты Госдумы предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей
00:13
Общество
Европейский туроператор рассказал о спросе на вакцинный туризм в Россию
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«Остановить невозможно»: экономист объяснил, почему США проиграли войну за «СП-2»

Политика
«Остановить невозможно»: экономист объяснил, почему США проиграли войну за «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон признал завершение «Северного потока — 2» свершившимся фактом. Экономист и политический эксперт Александр Дудчак в интервью ФАН объяснил, почему США смирились со строительством «СП-2».

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что нынешняя американская администрация считает завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2», по сути, свершившимся фактом и поэтому теперь ведет с германскими властями переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины.

«В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом», — сказал Блинкен, объяснив таким образом причины, по которым Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, занимающейся реализацией проекта.

«Остановить невозможно»: экономист объяснил, почему США проиграли войну за СП-2
flickr.com  / U.S. Department of State

Далее он добавил, что сегодня США и Германия ведут переговоры по поводу Украины. Оказывается, стороны прорабатывают механизм возвращения киевским властям средств в случае прекращения транзита российского газа чрез украинскую газотранспортную систему после запуска «Северного потока — 2».

«Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать, чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», — добавил госсекретарь США.

Блинкен предупредил и о том, что США потенциально сохраняют возможность пересмотреть свое решение не вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Мнение эксперта

Экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему тема «Северного потока — 2» до сих пор всплывает в СМИ, несмотря на то, что проект 100% будет реализован. По его словам, таким образом Вашингтон подогревает ситуацию перед встречей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

«Вероятно, что подобного рода заявления связаны с предстоящей встречей лидеров США и России. Таким образом американцы пытаются показать свои возможности, нащупать темы, во время обсуждений которых можно будет поторговаться, найти точки соприкосновения. Есть темы, которые неприемлемы для одной и другой стороны. Мы видели выступление российского лидера, где он очерчивал не только проблемы, но и рассказывал о пути их решения», — сказал эксперт.

«Остановить невозможно»: экономист объяснил, почему США проиграли войну за СП-2
Кадр Вести.Ru  / 

Политический эксперт объяснил, почему США проиграли войну за газопровод «СП-2». По мнению Дудчака, европейские страны отстояли «Северный поток — 2», поэтому американским властям пришлось признать свое поражение.

«Сейчас уже невозможно остановить строительство проекта «Северного потока — 2». Даже если такое желание у Соединенных Штатов возникнет, то все равно у Вашингтона ничего не получится. Хоть наши европейские партнеры на протяжении всего строительства «СП-2» и демонстрировали отсутствие суверенитета, но тем не менее и у них есть определенные позиции, дальше которых они просто не имеют права. Одна из низ них — «Северный поток — 2». Поэтому американцам сегодня и приходится констатировать, что газопровод будет достроен. Да, США не откажутся в дальнейшем от политики санкций, но будут их водить с учетом того, какое сопротивления смогут оказать те или иные страны», — подытожил Александр Дудчак.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал решение США остановить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод «Северный поток — 2».

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