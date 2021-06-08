Украина может пересмотреть позицию по водной блокаде Крыма

Киев, 8 июня. Киев может пересмотреть отношение к водной блокаде Крыма, если Россия пойдет на «очень серьезные уступки». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В Киеве допустили изменение позиции по водной блокаде. Вода поступала на полуостров через Северо-Крымский канал из Днепра. Однако Украина перекрыла подачу после воссоединения региона с Россией. По словам Арестовича, Киев может поменять решение после «очень серьезных уступок» Москвы.

«Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений», — заявил украинец.

Днепр обеспечивал почти 80% потребностей крымчан. В связи с разрушением плотины, вода из реки начала поступать на полуостров, сообщает НСН. Однако Крым отказался использовать эту воду, так как председатель регионального парламента Владимир Константинов усомнился в ее чистоте.