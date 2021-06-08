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08 июня 18:21
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новостей
18:20
Спорт
РФС подтвердил факт обращения в УЕФА по вопросу украинской формы на Евро-2020
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
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Полицейские пресекли незаконное производство алкоголя в Академии наук Украины

  /   Обновлено: 08 июня 2021 17:30
Происшествия
Полицейские пресекли незаконное производство алкоголя в Академии наук Украины
pixabay.com

Киев, 8 июня. На киевском госпредприятии Академии наук Украины правоохранители обнаружили производство алкогольной продукции.

Незаконное производство было налажено тремя сотрудниками предприятия, которые изготовили более 5 тыс. литров фальсифицированного алкоголя. Общая прибыль от незаконного бизнеса составила более 1,3 млн гривен, сообщает «Новороссия».

Ранее полиция Петербурга изъяла у предпринимателя 1500 литров нелегального алкоголя. Мужчина продавал на Октябрьской набережной спиртное без лицензии.

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украина алкоголь академия наук
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