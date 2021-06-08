Полицейские пресекли незаконное производство алкоголя в Академии наук Украины

Киев, 8 июня. На киевском госпредприятии Академии наук Украины правоохранители обнаружили производство алкогольной продукции.

Незаконное производство было налажено тремя сотрудниками предприятия, которые изготовили более 5 тыс. литров фальсифицированного алкоголя. Общая прибыль от незаконного бизнеса составила более 1,3 млн гривен, сообщает «Новороссия».

Ранее полиция Петербурга изъяла у предпринимателя 1500 литров нелегального алкоголя. Мужчина продавал на Октябрьской набережной спиртное без лицензии.