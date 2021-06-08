На Сахалине призвали власти ужесточить наказание для рыбаков-браконьеров

Южно-Сахалинск, 8 июня. Объемы рыбного браконьерства в Сахалинской области перешли в промышленные масштабы. Депутат облдумы Максим Козлов предложил ужесточить наказание за подобное нарушение.

По его словам, добыча браконьеров практически равносильна объемам рыбопромышленников. Если такие темпы вылова сохранятся, то в результате в регионе может попросту исчезнуть рыба, объяснил Козлов.

Законодатель считает, что на ситуацию могли бы оказать влияние реальные сроки и уголовная ответственность. Таким образом люди начнут бояться незаконных способов массового вылова рыбы. По мнению депутата, этот вопрос необходимо вынести на рассмотрение на федеральном уровне, передает РИА «Сахалин и Курилы».

В Саратовской области тем временем поймали местных жителей на незаконной ловле рыбы. За такое нарушение им грозят крупные штрафы.