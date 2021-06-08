Всемирный банк спрогнозировал масштабный рост мировой экономики

, 8 июня. Всемирный банк (ВБ) повысил свой прогноз роста глобальной экономики на 2021 год на 1,5% по сравнению с январскими ожиданиями. Специалисты ожидают рост до 5,6%.

Это станет рекордным за последние 80 лет восстановлением после рецессии. Такие данные содержатся в докладе ВБ по перспективам мировой экономики.

Такой рост преимущественно обусловлен стремительным подъемом экономической активности в нескольких крупных государствах, отметили в банке. Наряду с этим ВБ обращает внимание, что многие развивающиеся страны продолжают испытывать сложности, пытаясь справиться с пандемией.

При этом в Государственной думе РФ предупредили о возможном наступлении масштабного экономического кризиса мировой экономики. Такое заявление озвучил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.