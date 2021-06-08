ФСБ инициировала обыски в офисах дилера Haval и Chery в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Сотрудники ФСБ начали проверку офисов компании «Элан-Моторс» в рамках работы по делу о незаконной банковской деятельности.

Региональное управление Федеральной службы безопасности занялось проверкой автосалона «Элан-Моторс» на территории Северной столицы. Сотрудники приступили к обыскам в офисах компании. Известно, что ранее в УМВД по Центральному району было возбуждено уголовное дело, касающееся нелегальной финансовой деятельности (ст. 172 УК РФ).

СМИ пишут, что обыск осуществляется на Хасанской улице в Санкт-Петербурге, а также по месту, где проживает генеральный директор компании «Реформа».

Данное общество с ограниченной ответственностью является владельцем сети автомобильных салонов в культурной столице (Chery, Haval, УАЗ, Changan, JAC, Cheryexeed, Isuzu D-max, DFM).