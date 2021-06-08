Захарова оценила законопроект о коренных народах Украины

Москва, 8 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Радой законопроекта о коренных народах Украины.

Депутаты Верховной рады одобрили законопроект о коренных народах. Согласно тексту документа, под формулировку «коренной народ» попадают только те этнические группы, у которых нет своего государства за пределами Украины.

По словам Захаровой, принимая такие законы, украинские депутаты в очередной раз заигрывают с националистами.

«Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство — не претендуйте на равные права с «украинской» нацией», — сказала она.

Дипломат отметила, что тем гражданам, которые не попали в ряды настоящих украинцев, в любой момент стоит ожидать высылки из страны. Не исключено, что их будут отправлять по месту «национального» государства, резюмировала она.

Ранее Захарова указала на русофобские настроения в Канаде. По ее словам, часть истеблишмента этой страны выстраивает курс, направленный против Кремля.