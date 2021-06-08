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08 июня 18:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
17:48
Политика
Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом
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Юрист предупредила о «подводных камнях» дачного сезона

Общество
Юрист предупредила о «подводных камнях» дачного сезона
unsplash.com  /  СDC

Москва, 8 июня. Жизнь дачника полна совершенно неожиданных рисков получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, предупредила юрист Анна Пойлова.

Самая «популярная» статья в разгар дачного сезона, за которую дачники могут получить штраф — это «Порча земли» (ст. 8.6. КоАП РФ). Чтобы получить по ней штраф, достаточно поставить сарай , баню или выкопать дачный туалет в неположенном месте. Подобные действия также могут быть инстрактованы как нарушение верхнего плодородного слоя земли и повлечь за собой наказания в размере от 3 о 5 тысяч рублей.

Но самые жесткие штрафы дачники могут получить за неисполнение своих дачных обязанностей. Если компетентные органы установят, что хозяин фазенды должным образом не выполнял обязанности по рекультивации, удобрению и восстановлению земли, а также охране почны на своем дачном участке (ст. 8.7 КоАП РФ), он может понести наказание в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Предупредила Пойлова и о еще более изощренных «подводных камнях» дачной жизни. Один из таких — нарушение санитарных условий, которое может нанести урон почве и окружающей среде. Понятно, что превращать дачный участок в свалку запрещено, однако есть и более тонкие моменты. Так, например, похороны умершего домашнего питомца прямо на участке тоже будут трактоваться как нарушение санитарных норм, и незадачливому дачнику придется оплатить штраф от 4 до 10 тысяч рублей (ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ).

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) помогало читателям подготовиться к дачному сезону. Эксперты и обозреватели ФАН обяснили, что такое сучкорез, чем он отличается от секатора, как его выбрать и как им правильно пользоваться.

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Все новости / Общество / Юрист предупредила о «подводных камнях» дачного сезона
штрафы садоводство законы право коап рф дачный сезон землепользование
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