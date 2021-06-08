Юрист предупредила о «подводных камнях» дачного сезона

Москва, 8 июня. Жизнь дачника полна совершенно неожиданных рисков получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, предупредила юрист Анна Пойлова.

Самая «популярная» статья в разгар дачного сезона, за которую дачники могут получить штраф — это «Порча земли» (ст. 8.6. КоАП РФ). Чтобы получить по ней штраф, достаточно поставить сарай , баню или выкопать дачный туалет в неположенном месте. Подобные действия также могут быть инстрактованы как нарушение верхнего плодородного слоя земли и повлечь за собой наказания в размере от 3 о 5 тысяч рублей.

Но самые жесткие штрафы дачники могут получить за неисполнение своих дачных обязанностей. Если компетентные органы установят, что хозяин фазенды должным образом не выполнял обязанности по рекультивации, удобрению и восстановлению земли, а также охране почны на своем дачном участке (ст. 8.7 КоАП РФ), он может понести наказание в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Предупредила Пойлова и о еще более изощренных «подводных камнях» дачной жизни. Один из таких — нарушение санитарных условий, которое может нанести урон почве и окружающей среде. Понятно, что превращать дачный участок в свалку запрещено, однако есть и более тонкие моменты. Так, например, похороны умершего домашнего питомца прямо на участке тоже будут трактоваться как нарушение санитарных норм, и незадачливому дачнику придется оплатить штраф от 4 до 10 тысяч рублей (ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ).

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) помогало читателям подготовиться к дачному сезону. Эксперты и обозреватели ФАН обяснили, что такое сучкорез, чем он отличается от секатора, как его выбрать и как им правильно пользоваться.