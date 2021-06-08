Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение

Приморский районный суд Санкт-Петербурга изучил материалы дела и принял во внимание представленные ФАН документы в подтверждение своей позиции о связях журналиста Дениса Короткова с членами запрещенной в РФ террористической организации ИГ1. Об этом указано в мотивированном решении.

Приморский районный суд 25 мая изготовил мотивированное решение по иску о деловой репутации журналиста Дениса Короткова и издания «Новая газета» к Федеральному агентству новостей. Из документа следует, что суд проанализировал предоставленные ФАН доказательства связи корреспондента Короткова с ИГ.

Суд счел необходимым отметить, что ФАН представил материалы интервью с террористом ИГ Хасановым Шерзодом Музафоровичем (прозвище «Малиф»), который подтвердил факт сотрудничества с Коротковым. В решении указано, что ФАН представил материалы, подтверждающие раскрытие Коротковым методики получения доступа к сведениям военнослужащих ВС РФ об их денежном довольствии, должностном положении, месте и характере службы. Материал опубликован на сайте «Фонтанки». По мнению ФАН, публикация содержит признаки создания опасности гибели граждан России, участвующих в антитеррористических операциях, причинения значительного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.

Приморский районный суд исследовал и принял во внимание все представленные ФАН данные. Но, несмотря на объемную доказательную базу, отметил, что в силу статьи 49 Конституции РФ положительное решение в пользу ФАН может вынесено лишь при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора суда, доказывающего причастность Короткова к контактам с ИГ.

Как ранее сообщал ФАН, материалы проверки СК РФ в отношении Дениса Короткова ранее были переданы в Следственное управление ФСБ РФ. В перспективе в отношении Короткова ФСБ РФ может возбудить уголовное дело. Но проверочные мероприятия ведутся до сих пор, а законодательство РФ не предусматривает возможности приостановки рассмотрения дела в гражданском судопроизводстве.

Решение суда вступает в законную силу спустя 30 дней с момента вынесения мотивировочной части решения, если оно не будет обжаловано в вышестоящем суде. Юристы ФАН анализируют ситуацию для планирования дальнейший действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.