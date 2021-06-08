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новостей
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
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Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение

  /   Обновлено: 08 июня 2021 18:06
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
spbsj.ru  /  Александр Голуб

Приморский районный суд Санкт-Петербурга изучил материалы дела и принял во внимание представленные ФАН документы в подтверждение своей позиции о связях журналиста Дениса Короткова с членами запрещенной в РФ террористической организации ИГ1. Об этом указано в мотивированном решении.

Приморский районный суд 25 мая изготовил мотивированное решение по иску о деловой репутации журналиста Дениса Короткова и издания «Новая газета» к Федеральному агентству новостей. Из документа следует, что суд проанализировал предоставленные ФАН доказательства связи корреспондента Короткова с ИГ.

Суд счел необходимым отметить, что ФАН представил материалы интервью с террористом ИГ Хасановым Шерзодом Музафоровичем (прозвище «Малиф»), который подтвердил факт сотрудничества с Коротковым. В решении указано, что ФАН представил материалы, подтверждающие раскрытие Коротковым методики получения доступа к сведениям военнослужащих ВС РФ об их денежном довольствии, должностном положении, месте и характере службы. Материал опубликован на сайте «Фонтанки». По мнению ФАН, публикация содержит признаки создания опасности гибели граждан России, участвующих в антитеррористических операциях, причинения значительного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.

Приморский районный суд исследовал и принял во внимание все представленные ФАН данные. Но, несмотря на объемную доказательную базу, отметил, что в силу статьи 49 Конституции РФ положительное решение в пользу ФАН может вынесено лишь при наличии вступившего в законную силу обвинительного приговора суда, доказывающего причастность Короткова к контактам с ИГ.

Как ранее сообщал ФАН, материалы проверки СК РФ в отношении Дениса Короткова ранее были переданы в Следственное управление ФСБ РФ. В перспективе в отношении Короткова ФСБ РФ может возбудить уголовное дело. Но проверочные мероприятия ведутся до сих пор, а законодательство РФ не предусматривает возможности приостановки рассмотрения дела в гражданском судопроизводстве.

Решение суда вступает в законную силу спустя 30 дней с момента вынесения мотивировочной части решения, если оно не будет обжаловано в вышестоящем суде. Юристы ФАН анализируют ситуацию для планирования дальнейший действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Общество / Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
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