Амстердам, 8 июня. Голландская газета заявила о «причастности» Москвы к кибератакам на местную полицию в 2017 году, когда расследовались обстоятельства крушения рейса MH17.

Издание Volkskrant сослалось на анонимные источники. Они нашли «русский след» в инциденте и сообщили, что нападавшие якобы связаны с российской Службой внешней разведки (СВР).

Журналисты утверждают, хакеры получили доступ к системе полиции Нидерландов в 2017 году. О взломе сообщили в Службе общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD)​​​. Полиция не заметила атаки, и инцидент привел к панике во время расследования катастрофы, утверждает СМИ. Удалось ли взломщикам завладеть сведениями, неизвестно, добавили в издании.

Ранее аналитик Сергей Марков обратил внимание на грубейшие нарушения, допущенные во время расследования причин падения малайзийского Boieng рейса MH17. По мнению эксперта, дело было полностью сфальсифицировано с целью очернения России.