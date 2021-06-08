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08 июня 18:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
17:48
Политика
Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом
Все новости

Голландские журналисты нашли «русский след» в кибернападении на полицию по делу MH17

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Политика
Голландские журналисты нашли «русский след» в кибернападении на полицию по делу MH17
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Амстердам, 8 июня. Голландская газета заявила о «причастности» Москвы к кибератакам на местную полицию в 2017 году, когда расследовались обстоятельства крушения рейса MH17.

Издание Volkskrant сослалось на анонимные источники. Они нашли «русский след» в инциденте и сообщили, что нападавшие якобы связаны с российской Службой внешней разведки (СВР).

Журналисты утверждают, хакеры получили доступ к системе полиции Нидерландов в 2017 году. О взломе сообщили в Службе общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD)​​​. Полиция не заметила атаки, и инцидент привел к панике во время расследования катастрофы, утверждает СМИ. Удалось ли взломщикам завладеть сведениями, неизвестно, добавили в издании.

Ранее аналитик Сергей Марков обратил внимание на грубейшие нарушения, допущенные во время расследования причин падения малайзийского Boieng рейса MH17. По мнению эксперта, дело было полностью сфальсифицировано с целью очернения России.

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Все новости / Политика / Голландские журналисты нашли «русский след» в кибернападении на полицию по делу MH17
хакеры mh17 нидерланды
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