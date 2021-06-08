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08 июня 18:20
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новостей
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
17:48
Политика
Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом
17:44
Шоу-бизнес
Variety назвала имена самых перспективных российских актеров и режиссеров
17:43
Общество
Блогер на впечатляющем видео показал, где в Крыму найти Исландию
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Спортивному журналисту Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020

Спорт
Спортивному журналисту Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020
instagram.com  /  @nobel_arustamyan

Москва, 8 июня. Организационный комитет Баку отказал российскому спортивному журналисту Нобелю Арустамяну в аккредитации на работу во время чемпионата Евро-2020.

Получение аккредитации журналистов подразумевает одобрение от всех организационных комитетов стран — хозяек чемпионата. В Азербайджане журналисту отказали. Об этом сообщил коллега Арустамяна Василий Уткин в своем Telegram-канале. Такое поведение блогер назвал «скотской несправедливостью».

«Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Баку блокировал Нобеля, который, кстати, бакинец», — отметил Уткин.

Блогер уверен, что такое решение оргкомитета Баку является лишением человека работы по национально-убежденческому принципу. Уткин «послал» спортсменам лучи своего «ледяного» презрения.

Первенство Евро-2020 будет проходить в разных городах с 11 июня по 11 июля. Российская сборная активно готовится к первенству и уже сдала третий тест на коронавирус, который показал отрицательный результат у всей команды.

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Все новости / Спорт / Спортивному журналисту Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020
футбол уткин евро-2020 арустямян
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