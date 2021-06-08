Спортивному журналисту Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020

Москва, 8 июня. Организационный комитет Баку отказал российскому спортивному журналисту Нобелю Арустамяну в аккредитации на работу во время чемпионата Евро-2020.

Получение аккредитации журналистов подразумевает одобрение от всех организационных комитетов стран — хозяек чемпионата. В Азербайджане журналисту отказали. Об этом сообщил коллега Арустамяна Василий Уткин в своем Telegram-канале. Такое поведение блогер назвал «скотской несправедливостью».

«Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Баку блокировал Нобеля, который, кстати, бакинец», — отметил Уткин.

Блогер уверен, что такое решение оргкомитета Баку является лишением человека работы по национально-убежденческому принципу. Уткин «послал» спортсменам лучи своего «ледяного» презрения.

Первенство Евро-2020 будет проходить в разных городах с 11 июня по 11 июля. Российская сборная активно готовится к первенству и уже сдала третий тест на коронавирус, который показал отрицательный результат у всей команды.