Ямальский центр управления регионом опроверг данные о вреде вакцин от COVID-19

Салехард, 8 июня. Неизвестные опубликовали информацию в социальных сетях и мессенджерах об опасности противокоронавирусных препаратов. Она не соответствует действительности.

Эксперты ямальского центра управления регионом провели проверку информации, опубликованной в социальных сетях. В тексте публикаций говорилось о якобы вреде вакцин от коронавируса. Как сообщает телерадиокомпания «Ямал-Регион», специалисты ЦУР связались с главным внештатным специалистом Минздрава РФ по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергеем Токаревым.

Токарев отметил, что информация в соцсетях не основывается на научных фактах. Прививки являются абсолютно безопасными.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации. Изменения затрагивают вопрос о закупке препаратов от коронавируса за счет средств федерального бюджета.