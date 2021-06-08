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08 июня 18:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
17:48
Политика
Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом
17:44
Шоу-бизнес
Variety назвала имена самых перспективных российских актеров и режиссеров
17:43
Общество
Блогер на впечатляющем видео показал, где в Крыму найти Исландию
Все новости

В МИД РФ опровергли нежелание Москвы участвовать в Совете Россия — НАТО

Политика
В МИД РФ опровергли нежелание Москвы участвовать в Совете Россия — НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 8 июня. Москва не уклоняется от диалога Совета Россия — НАТО, однако Альянс отказывается воспринимать предложения РФ по деэскалации, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Кроме того, Североатлантический альянс не хочет восстанавливать контакты по военной линии, передает РИА Новости. Последние переговоры в рамках Совета Россия — НАТО состоялись по инициативе России, так что говорить о нежелании Москвы проводить такую встречу не приходится.

«Тогда мы центральным в повестке дня поставили вопрос, касающийся европейской безопасности, - как справиться с последствиями одностороннего решения США выйти из ДРСМД», — добавил Грушко.

При этом стоит отметить, что накануне грядущего саммита НАТО довольно нереалистично ожидать созыв Совета Россия — НАТО.

Ранее сообщалось, что Альянс обсуждает с РФ возможность проведения переговоров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва не дала ответ на приглашение Североатлантического альянса.

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Все новости / Политика / В МИД РФ опровергли нежелание Москвы участвовать в Совете Россия — НАТО
нато мид рф совет россия - нато
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