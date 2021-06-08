В МИД РФ опровергли нежелание Москвы участвовать в Совете Россия — НАТО

Москва, 8 июня. Москва не уклоняется от диалога Совета Россия — НАТО, однако Альянс отказывается воспринимать предложения РФ по деэскалации, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Кроме того, Североатлантический альянс не хочет восстанавливать контакты по военной линии, передает РИА Новости. Последние переговоры в рамках Совета Россия — НАТО состоялись по инициативе России, так что говорить о нежелании Москвы проводить такую встречу не приходится.

«Тогда мы центральным в повестке дня поставили вопрос, касающийся европейской безопасности, - как справиться с последствиями одностороннего решения США выйти из ДРСМД», — добавил Грушко.

При этом стоит отметить, что накануне грядущего саммита НАТО довольно нереалистично ожидать созыв Совета Россия — НАТО.

Ранее сообщалось, что Альянс обсуждает с РФ возможность проведения переговоров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва не дала ответ на приглашение Североатлантического альянса.