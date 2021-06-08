Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов

Брифинг президента благотворительного фонда «Алеша» Алексея Зиновьева состоялся в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Фонд уже более 12 лет помогает тяжелобольным детям со всех регионов нашей страны и является одним из самых крупных в России. В ходе брифинга, организованного ФАН, Алексей Зиновьев рассказал о работе благотворительных фондов в России и объяснил, как отличить легальную организацию от мошенников.

По словам директора благотворительного фонда, результат, которого добилась команда на сегодняшний день, — это десятилетие кропотливого и целенаправленного труда. Правильно выстроенная работа и доверие жертвователей позволяют «Алеше» помогать сотням детей с тяжелыми заболеваниями. При этом с мнением, что эффективная работа благотворительных фондов расслабляет государственную политику в отношении людей, нуждающихся в помощи, Зиновьев не согласился. Он сказал, что государственной машине тяжело оперативно маневрировать в нестандартных ситуациях, и на помощь здесь приходят благотворительные фонды.

«Мы не такие крупные, как государство, и у нас нет таких ресурсов, но мы можем быть плечом ему в решении локальных проблем. Например, у государства планируется бюджет на определенный период, планируются расходы, мы можем делать это все намного быстрее. Поэтому мы действительно являемся каким-то плечом, решая проблемы, которые требуют оперативности», — объяснил Зиновьев.

Большая часть жертвователей фонда — простые россияне, но есть и «близкие жертвователи», которые стали настоящими друзьями «Алеше» — крупные промышленники и бизнесмены. Многие из них не хотят называть своих имен. Зиновьев с этим не согласен, по его мнению, «сделал доброе дело — говори об этом смело», поскольку это яркий хороший пример для молодежи. Относительно денег, которые жертвуют ради пиара блогеры и артисты с сомнительной репутацией, Зиновьев ответил, что фонд обязан их принимать.

«Я сам — отец, у меня двое детей, растет внучка, и я не представляю, как сказать матери, у которой умирает ребенок, что деньги мы не берем, так как блогер, жертвующий их, не соответствует нашим нормам морали. Мы обязаны принимать любые пожертвования. Наша задача — взять помощь и спасти ребенка. Откуда получены средства, благодаря какой репутации — нам не важно. Для этого есть специальные органы, которые этим занимаются. А мы не должны излишне интересоваться», — объяснил он свою позицию.

При этом он с сожалением подчеркнул, что крупные благотворительные фонды страдают от действий мошенников, которые собирают пожертвования на улицах и в общественном транспорте. Своими действиями эти люди подрывают доверие к благотворительности.

«Они пожертвования даже не в ящики собирают, а в какие-то файлы складывают, обменивают на условные браслеты, это наносит большой удар по благотворительности. Но есть ассоциация «Фонды против мошенников», ее основной посыл — в том, что должны отказаться от уличных сборов. Ведь даже по законодательству пожертвования нужно тут же посчитать, составить акт, положить на расчетный счет и употребить по назначению, а как там на самом деле это происходит, мы с вами не знаем», — сказал Зиновьев.

Global Look Press / Cindy Yamanaka / ZUMAPRESS.com

Самый простой способ проверить легальность благотворительного фонда — это посмотреть отчеты Минюста. Организации обязаны публиковать их в открытом виде в своих социальных сетях и на сайтах. Есть и еще один хороший признак легальности: обычно на сайте фондов есть раздел «Спасенные дети». Там можно ознакомиться с историей каждого ребенка: начиная с момента сбора средств и заканчивая выздоровлением.

«Мы хотим, чтобы благотворительная деятельность была честной, открытой, порядочной и эффективной — только так мы можем работать и доверять друг другу. Если вас что-то интересует — не нужно стесняться, всегда задавайте вопросы, кстати, на сайте всегда можно найти свое пожертвование», — рассказал Зиновьев.

Поскольку БФ «Алеша» не может помочь всем, так как в фонд поступают сотни заявок, основная задача сотрудников организации — определить степень нуждаемости. Для этого при фонде есть экспертный совет, состоящий из именитых врачей. Они и консультируют относительно диагноза и лечения ребенка.

«Мы должны понять, возможно ли провести лечение в России или только за границей, есть ли квоты. Поэтому требуется некоторое время на обработку заявки. чтобы понять, можем помочь или нет. Иногда отказываем, это чаще всего связано с диагнозами, с которыми мы не работаем», — объяснил президент благотворительного фонда.

Одним из таких диагнозов является онкология. По словам Зиновьева, в России ее лечат успешно, да и других благотворительных организаций, помогающим онкобольным, достаточно, поэтому «Алеша» специализируется на более сложных случаях. Спикер подчеркнул, если в семье случилась беда, независимо от диагноза «надо стучать во все двери и бить во все колокола». Он также рекомендовал выбирать большие и известные благотворительные фонды, поскольку у них есть возможность собрать средства на лечение быстрее остальных.