В Центробанке не увидели рисков отключения РФ от SWIFT

Москва, 8 июня. Представитель Банка России оценила перспективы исключения России из системы международных платежей.

Первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не допускает возможного отключения страны от SWIFT. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Алексис Родзянко, являющийся председателем Американской торговой палаты в России поделился своим мнением, что будет в случае ухода РФ из SWIFT.

Он отметил, что государство перейдет к использованию имеющихся у нее схожих систем в случае отключения.