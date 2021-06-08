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08 июня 18:20
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новостей
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
17:48
Политика
Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом
17:44
Шоу-бизнес
Variety назвала имена самых перспективных российских актеров и режиссеров
17:43
Общество
Блогер на впечатляющем видео показал, где в Крыму найти Исландию
Все новости

В Центробанке не увидели рисков отключения РФ от SWIFT

Экономика
В Центробанке не увидели рисков отключения РФ от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июня. Представитель Банка России оценила перспективы исключения России из системы международных платежей.

Первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не допускает возможного отключения страны от SWIFT. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Алексис Родзянко, являющийся председателем Американской торговой палаты в России поделился своим мнением, что будет в случае ухода РФ из SWIFT.

Он отметил, что государство перейдет к использованию имеющихся у нее схожих систем в случае отключения.

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Все новости / Экономика / В Центробанке не увидели рисков отключения РФ от SWIFT
центробанк swift международная система платежей
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