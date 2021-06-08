Пьяный водитель попытался съесть протокол во время задержания

Инцидент попал на камеры видеорегистратора сотрудников ДПС. На видео нарушитель нецензурно выражается, а также жует административный протокол.

Случай произошел в Иркутской области. К дежурившим на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» сотрудникам ГИБДД обратился водитель большегруза, сообщив, что одна из машин создает аварийные ситуации на дороге и постоянно выезжает на полосу встречного движения.

Сотрудники тут же вычислили нарушителя и остановили указанную машину. За рулем оказался 48-летний мужчина с признаками опьянения, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а после попытался съесть протокол и покинуть патрульный автомобиль.

Мужчину задержали повторно и доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении. Его автомобиль был помещен на штрафстоянку.