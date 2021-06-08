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08 июня 18:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
17:48
Политика
Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом
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Пьяный водитель попытался съесть протокол во время задержания

ФАН-ТВ
Пьяный водитель попытался съесть протокол во время задержания

Инцидент попал на камеры видеорегистратора сотрудников ДПС. На видео нарушитель нецензурно выражается, а также жует административный протокол.

Случай произошел в Иркутской области. К дежурившим на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» сотрудникам ГИБДД обратился водитель большегруза, сообщив, что одна из машин создает аварийные ситуации на дороге и постоянно выезжает на полосу встречного движения.

Сотрудники тут же вычислили нарушителя и остановили указанную машину. За рулем оказался 48-летний мужчина с признаками опьянения, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а после попытался съесть протокол и покинуть патрульный автомобиль.

Мужчину задержали повторно и доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении. Его автомобиль был помещен на штрафстоянку.

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Все новости / ФАН-ТВ / Пьяный водитель попытался съесть протокол во время задержания
дпс иркутская область пьяный водитель
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