Шаповалов: Гудков уехал из России в поисках западных спонсоров

Дмитрий Гудков 6 июня выехал на Украину, откуда планирует перебраться к отцу в Болгарию. За границей оппозиционер активно раздает интервью, критикуя Россию. По мнению политологов, Гудков поступил малодушно, бросив близких во время следственных действий в отношении семейного бизнеса.

В России Гудков подозревается в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана либо злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Политика задержали 1 июня, однако 3 июня отпустили под обязательство о явке. Также была задержана и отпущена тетя политика — Ирина Ермилова, которая тоже проходит подозреваемой. Гудков заявил о «политической подоплеке» заведенного дела. Причиной «преследования» якобы стало его намерение участвовать в выборах в Госдуму-2021.

Некогда был молодым и перспективным

В оппозиции Гудкова представляют перспективным кандидатом. Широко транслируются данные издания «Проект», якобы выяснившем результаты закрытых соцопросов. Со ссылкой на инсайдеров журналисты заявили о высокой узнаваемости и поддержке Гудкова в Тушинском округе Москвы, где он планировал баллотироваться. Сведения «Проекта» вызвали скепсис экспертов.

Армен Гаспарян отметил, что в майских списках 100 самых известных политиков России, по версии Агентства политических и экономических коммуникаций, фамилии Гудков нет.

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом ФАН тоже оценил шансы Гудкова как невысокие.

«Даже если бы Дмитрий Гудков участвовал в выборах в Думу в 2021 году, вероятность победы на выборах является минимальной, поэтому нужно признать, что никаких перспектив в его политической деятельности в России в настоящий момент не просматривается», — пояснил Шаповалов.

Эксперт напомнил, что Гудков давно перешел от борьбы за голоса избирателей к деструктивной антироссийской активности, перестав заниматься политикой как таковой.

«Дмитрий Гудков, хотя и заявлял о своих депутатских амбициях, в общем-то, уже давно дисквалифицировался как политик и активной политической деятельностью фактически не занимается», — подчеркнул Шаповалов.

riosc.com / Институт гуманитарных технологий

Он пояснил, что 41-летний Гудков некогда был довольно перспективным молодым политиком, но в последнее десятилетие заметна деградация — от политической борьбы и завоевания голосов избирателей в сторону критики России. В конце концов, этот путь естественным образом приведет его в когорту профессиональных русофобов, считает Шаповалов.

В поиске спонсоров

Отъезд Гудкова эксперта не удивил. По его оценке, за границей политик намерен позиционировать себя как несостоявшегося политзаключенного, привлекая внимание западных спонсоров.

«То, что мы видим, — это бегство человека, которому могут быть предъявлены обвинения в экономических преступлениях, закамуфлированное под «борьбу с режимом». Очевидно, что эта позиция в данном случае будет эксплуатироваться Дмитрием Гудковым в поисках денег спонсоров, которым будет продаваться история «борьбы» Гудкова с Россией», — спрогнозировал Шаповалов.

Действительно, после задержания Гудков резко активизировал появление в прессе. Сразу после освобождения он дал интервью «Эху Москвы», BFM.ru, «Новой газете» и «Настоящему времени» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). По приезде на Украину Гудков в тот же день появился в эфире местного ТВ, где выдвинул свою версию о «преследовании» семейного бизнеса. В планах у политика еще несколько интервью украинским журналистам.

Параллельно проходят беседы с российскими изданиями. Утром 7 июня Гудков пообщался с ведущими телеканала «Дождь», на 8 июня запланирован стрим «Сплотимся во вторник» с журналистом «Эха Москвы» Александром Плющевым. Очевидно, что плотная работа со СМИ направлена на привлечение внимания к Гудкову, который в последние годы почти не занимался политикой и редко появлялся в информационном пространстве.

Должен ответить по закону

Гудков утверждает, что он как политик готов рисковать, а за границу выехал, чтобы минимизировать риски для родственников. Он рассказал об отъезде брата Владимира, при этом в России остались жена Валерия и дети. В связи с подпиской о невыезде тетя Ирина Ермилова также продолжает находиться в РФ. По оценке Шаповалова, Гудков лишь прикрывается интересами семьи, чтобы оправдать свое бегство.

«Гудков пополнил ряды таких людей, как Леонид Волков, которые уехали из страны при первой возможности, обставив это некими многозначительными фразами о том, что они продолжают оставаться политиками, на самом деле, в общем-то, сбежав», — отметил политолог.

facebook.com / Леонид Волков

Шаповалов напомнил, что публичным деятелям нужно следить за своей репутацией, чего не учел Гудков.

«Необходимо подчеркнуть, что политик должен быть безупречен, с точки зрения своей личной жизни, своего бизнеса, своей работы. Политик в демократическом государстве существует в публичном пространстве, а нахождение в публичном пространстве предполагает тот факт, что любой шаг политика станет достоянием общества», — отметил он.

В случае, если действия политика не согласуются с законом, он должен понести ответственность. Есть масса примеров деятелей куда более высокого ранга, чем Дмитрий Гудков, которые вынуждены отвечать за свои экономические действия, подчеркнул Шаповалов. Это покидающий пост премьера Израиля Биньямин Нетаньяху, бывший президент Франции Николя Саркози и множество других лиц в России и за рубежом.

Отъезд Гудкова не следует связывать с политикой, резюмирует Шаповалов.

«На самом деле Гудков не представляет интереса уже достаточно давно. Все его последние попытки заявить о себе как о политике оказались абсолютно неубедительными. В данном случае это бегство от проблем. Гудков прикрывается своими родственниками, хотя на самом деле бросил их в этой ситуации и достаточно малодушно покинул страну. И теперь будет раздавать интервью, в которых будет всячески оправдывать себя. Малодушное поведение», — подытожил эксперт.

youtube.com / Prt Scr / Телеканал Дождь

Напомним, Дмитрий Гудков рассматривал возможность баллотироваться в Госдуму-2021 от «Яблока» и вел переговоры, однако окончательного решения ни он, ни партия не объявляли. В этой связи заявления о «политической подоплеке» дела о семейном бизнесе Гудковых выглядят сомнительными.