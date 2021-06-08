Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена

Самара, 8 июня. Аппарат уполномоченного по правам ребенка Самарской области проведет проверку по факту гибели трехлетней девочки в результате падения с балкона.

Информация о происшествии была получена ведомством, сообщил источник Федерального агентства новостей, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, 25-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, выбросила дочь с балкона. От полученных травм ребенок скончался на месте. Горе-мать задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Семью проверяют социальные службы и профильные подразделения МВД.