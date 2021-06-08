Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации

Москва, 8 июня. Российский препарат от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно использовать для ревакцинации от заболевания.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. «Спутник V» можно применять для ревакцинации даже тем людям, которые изначально прививались им. Аналогичная ситуация касается препарата «Спутник Лайт». Обе вакцины разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи.

До этого замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев сообщил, что людям после прививки «Спутником V» может потребоваться ревакцинация другим препаратом. В России представлены еще две вакцины, в том числе «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», которые можно использовать для прививки.