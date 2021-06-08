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08 июня 16:52
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16:52
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:51
Происшествия
ФАН публикует видео с места обрушения балкона на юге Москвы
16:50
Общество
Когда вернут индексацию работающим пенсионерам. Мнение Геннадия Онищенко
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
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Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
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16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
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Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом

Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
Prt Scr youtube.com  /  Новгородский Портал

Санкт-Петербург, 8 июня. Так называемые партнеры уже устали от Киева, заявил член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков.

По его словам, у европейских стран и США уже закончилось терпение по отношению к Украине. Такой тезис он высказал в ходе своего выступления на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Это как в подъезде пьющий сосед. В определенный момент соседи от него устают. Это действительно такая усталость, сколько можно?» — объяснил ситуацию депутат.

Новичков отметил, что Киев создает огромное количество проблем своим поведением. Однако западные страны не способны прямо выразить свои претензии. Они будут продолжать молчаливо отстраняться, игнорируя киевское руководство все больше и больше. Это можно наблюдать уже сейчас — никого не волнуют возгласы Украины касательно газопровода «Северный поток — 2», резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик объяснил, почему Украину не хотят брать в НАТО. По его словам, таким образом Альянс пытается отгородить себя от дополнительных проблем.

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Все новости / Политика / Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
украина запад новичков
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