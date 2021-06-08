Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом

Санкт-Петербург, 8 июня. Так называемые партнеры уже устали от Киева, заявил член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков.

По его словам, у европейских стран и США уже закончилось терпение по отношению к Украине. Такой тезис он высказал в ходе своего выступления на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Это как в подъезде пьющий сосед. В определенный момент соседи от него устают. Это действительно такая усталость, сколько можно?» — объяснил ситуацию депутат.

Новичков отметил, что Киев создает огромное количество проблем своим поведением. Однако западные страны не способны прямо выразить свои претензии. Они будут продолжать молчаливо отстраняться, игнорируя киевское руководство все больше и больше. Это можно наблюдать уже сейчас — никого не волнуют возгласы Украины касательно газопровода «Северный поток — 2», резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик объяснил, почему Украину не хотят брать в НАТО. По его словам, таким образом Альянс пытается отгородить себя от дополнительных проблем.