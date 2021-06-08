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08 июня 18:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:19
Армия
Выпуск специалистов ОМОН после обучения в Центре Росгвардии состоялся в Ленобласти
18:19
Политика
Никого не волнует мнение Киева: Новичков об усталости Запада от украинских политиков
18:18
Политика
Очевидцы трагедии МН17 рассказали о «грохоте» перед крушением самолета
18:17
ФАН-ТВ
Путин поздравил социальных работников. События дня
18:16
Происшествия
Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о бомбе
18:16
Политика
Момент удара по лицу Макрона запечатлели на видео
18:14
Общество
Рэпер T-killah госпитализирован с двусторонней пневмонией
18:14
Общество
Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак"
18:08
Экономика
Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке
18:04
Общество
Протасевич в шутку сказал о «сыворотке правды КГБ» во время интервью
18:00
Политика
Депутат Рады пожаловался на цитаты Кравчука о Донбассе
18:00
Политика
Клинцевич не исключил, что Киев намеренно приписал Байдену слова о вхождении в НАТО
17:59
Происшествия
Петербуржец похитил у матери дорогостоящий макет корабля
17:56
Экономика
Lego представила полноразмерную копию суперкара Lamborghini Sian
17:55
Общество
Плечо для государства: Зиновьев назвал преимущества благотворительных фондов
17:55
Общество
Одно из самых опасных растений зацвело в горах Кавказа
17:52
Политика
Суд Гааги подтвердил пожизненное заключение экс-командиру армии сербов Младичу
17:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на колени перед рыдающей Марией Максаковой
17:50
Общество
Судебное дело о связях Короткова с террористами получит продолжение
17:48
Политика
Пушков назвал бесполезным будущий визит Зеленского в Белый дом
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Президент БФ «Алеша» объяснил, почему его не интересует репутация жертвователей

Общество
Президент БФ «Алеша» объяснил, почему его не интересует репутация жертвователей
pxhere.com  /  pxhere.com

Санкт-Петербург, 8 июня. Помощь детям — дело благое. Однако в мире медиа благотворительность звезд с неоднозначной репутацией некоторыми представителями общественности воспринимается как хайп и привлечение внимания аудитории. Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему его не интересует репутация жертвователей.

Объяснить позицию главы благотворительного фонда можно простым примером. Только представьте, что ребенку для спасения жизни требуется колоссальная денежная сумма. А здесь блогер, певец или любой другой человек, пользующийся нелюбовью общественности, предлагает помощь, которая покроет расходы на лечение. Вы бы сами могли отказать жертвователю в такой ситуации?

«Я сам отец, у меня двое детей, у меня уже растет внучка. Я не представляю возможным сказать как руководитель фонда матери, у которой умирает ребенок на руках, что из-за репутации благотворителя мы не можем принять деньги на спасение ее ребенка. Упаси Господь такое сказать», — заявил глава благотворительного фонда.

Президент БФ «Алеша» объяснил, почему его не интересует репутация жертвователей
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По словам Алексея Зиновьева, фонды помощи обязаны принимать любые пожертвования. А вот что это за деньги и их происхождение их интересовать не должно, даже если деньги получены нечестным путем. Ведь для этого существуют специальные органы и службы.

«Наша задача — лишь взять помощь благотворительную от человека и спасти ребенка. Мы здесь — некие почтальоны, деньги идут во благо. А откуда они произошли и с какой репутацией человек, мы не должны излишне интересоваться, если он немного отличается чем-то от нас», — заключил гость пресс-центра.

Ранее блогер Лена Миро раскритиковала рэпера Моргенштерна после того, как тот пожертвовал благотворительному фонду деньги. По ее мнению, артист перевел слишком маленькую сумму и сделал это ради хайпа.

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Все новости / Общество / Президент БФ «Алеша» объяснил, почему его не интересует репутация жертвователей
зиновьев благотворительность пожертвование пресс-центр патриот бф алеша
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