Президент БФ «Алеша» объяснил, почему его не интересует репутация жертвователей

Санкт-Петербург, 8 июня. Помощь детям — дело благое. Однако в мире медиа благотворительность звезд с неоднозначной репутацией некоторыми представителями общественности воспринимается как хайп и привлечение внимания аудитории. Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему его не интересует репутация жертвователей.

Объяснить позицию главы благотворительного фонда можно простым примером. Только представьте, что ребенку для спасения жизни требуется колоссальная денежная сумма. А здесь блогер, певец или любой другой человек, пользующийся нелюбовью общественности, предлагает помощь, которая покроет расходы на лечение. Вы бы сами могли отказать жертвователю в такой ситуации?

«Я сам отец, у меня двое детей, у меня уже растет внучка. Я не представляю возможным сказать как руководитель фонда матери, у которой умирает ребенок на руках, что из-за репутации благотворителя мы не можем принять деньги на спасение ее ребенка. Упаси Господь такое сказать», — заявил глава благотворительного фонда.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам Алексея Зиновьева, фонды помощи обязаны принимать любые пожертвования. А вот что это за деньги и их происхождение их интересовать не должно, даже если деньги получены нечестным путем. Ведь для этого существуют специальные органы и службы.

«Наша задача — лишь взять помощь благотворительную от человека и спасти ребенка. Мы здесь — некие почтальоны, деньги идут во благо. А откуда они произошли и с какой репутацией человек, мы не должны излишне интересоваться, если он немного отличается чем-то от нас», — заключил гость пресс-центра.

Ранее блогер Лена Миро раскритиковала рэпера Моргенштерна после того, как тот пожертвовал благотворительному фонду деньги. По ее мнению, артист перевел слишком маленькую сумму и сделал это ради хайпа.