, 8 июня. Сенаторы Франции после своего визита в Киев потребовали реакции официального Парижа на рост неонацизма на Украине.

Нацистский произвол в Незалежной поразил французских сенаторов, передает «Русские Онлайн». В ходе визита в Киев они увидели, как прямо в центре столицы граждан учат стрелять, а также записывают в украинский нацбатальон.

«Эти действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу», — отмечается в заявлении сената.

У МИД Франции также поинтересовались, какие действия намерено принять ведомство во избежание распространения смертоносной идеологии на Украине.

Ранее украинские националисты провели акцию протеста возле здания Нацкомиссии по регулированию энергетики и потребовали навсегда запретить закупку электроэнергии у России.