Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России

Мурманск, 8 июня. Второй этап автопробега проходит по маршруту Мурманск — Новороссийск с 5 по 12 июня в рамках патриотической акции «Никто не забыт, ничто не забыто».

Мероприятие проводят в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал газете «Солидарность» председатель территориальной организации Северного флота профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России Сергей Кошкарев.

Акцию устраивает профорганизация вместе с руководством Северного флота и правительством Мурманской области, городской администрацией Североморска, отделением «Международного Фонда Мира» и ветеранской организацией «Боевое Братство». В мероприятии предусмотрено два этапа. Первый прошел 9 мая этого года. Участники совершили автопробег из Североморска до мемориального комплекса «Долина Славы».

До этого российская авиакомпания «Аэрофлот» провела акцию для ветеранов в честь 76-й годовщины победы в ВОВ. Участникам войны предлагали услугу бесплатного перелета.