Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском

Волжский, 8 июня. Следователи провели проверку после сообщений о том, что на подростков в поселке Краснооктябрьский напал вооруженный мужчина. Информация оказалась ложной.

Юноши обратились к сотрудникам образовательного учреждения и рассказали о нападении. При этом на теле школьников были обнаружены характерные повреждения: ушиб голени у одного и ушиб мягких тканей предплечья у другого. Позже выяснилось, что ученики наврали о нападении.

Пострадавшие признались, что игрались с пневматическим оружием и стреляли друг в друга резиновыми шариками. Они сняли происходящее на телефон и показали видеозапись следователям. Причины и мотивы, по которым они обратились в школу и сообщили о нападении, подростки пояснить не смогли.

СК организовал комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Специалистам предстоит выяснить, как к детям попало оружие.