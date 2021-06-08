В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот

Курган, 8 июня. Крупный пожар произошел в бывшем здании интерната для детей-сирот по улице Карбышева. Информации о пострадавших нет.

Пожар распространился на двух уровнях: внизу на площади около 500 квадратных метров горел тополиный пух и сухая трава. Также на площади около 500 квадратных метров полыхала кровля неэксплуатируемого здания бывшего интерната, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Сохранялась высокая вероятность, что огонь перекинется на жилые дома, расположенные вблизи возгорания. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. К тушению привлекали 45 человек и 15 единиц техники. Спустя полтора часа огонь удалось полностью ликвидировать.

В Челябинской области устраняют пожар в производственном здании, сообщал ФАН. Возгорание произошло в цехе по изготовлению автомобильных запчастей.