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08 июня 16:51
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новостей
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
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Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани

Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Краснодар, 8 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» в отношении 61-летнего пенсионера, совратившего 13-летнюю внучку, передает источник ФАН.

Инцидент произошел в Красноармейском районе Краснодарского края. Предполагаемого педофила регулярно навещали сын с женой и ее дочерью. По версии следствия, этим и воспользовался мужчина, уединяясь с девочкой.

Когда о совращении стало известно, кубанец не стал отрицать близость со школьницей, однако заверил, что насилия не было. Все якобы происходило по обоюдному согласию. В настоящий момент мужчина задержан, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Еще одна 13-летняя школьница стала жертвой изнасилования в Москве. Дядя-педофил несколько месяцев совершал действия сексуального характера. При этом ранее над девочкой надругались родные мать и отец.

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Все новости / Происшествия / Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
пенсионер ребенок краснодарский край совращение
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