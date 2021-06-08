Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани

Краснодар, 8 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» в отношении 61-летнего пенсионера, совратившего 13-летнюю внучку, передает источник ФАН.

Инцидент произошел в Красноармейском районе Краснодарского края. Предполагаемого педофила регулярно навещали сын с женой и ее дочерью. По версии следствия, этим и воспользовался мужчина, уединяясь с девочкой.

Когда о совращении стало известно, кубанец не стал отрицать близость со школьницей, однако заверил, что насилия не было. Все якобы происходило по обоюдному согласию. В настоящий момент мужчина задержан, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Еще одна 13-летняя школьница стала жертвой изнасилования в Москве. Дядя-педофил несколько месяцев совершал действия сексуального характера. При этом ранее над девочкой надругались родные мать и отец.