Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба

Москва, 8 июня. Новым заместителем гендиректора Роскосмоса по строительству станет Татьяна Андреева-Янская, которая пришла в компанию в 2017 году.

Кандидатура будет одобрена наблюдательным советом госкорпорации, сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники. Заседание состоится 9 июня. Сейчас 34-летняя Андреева-Янская является исполнительным директором Роскосмоса по капстроительству и техническому перевооружению отрасли.

В 2019 году она окончила Военную академию Генштаба по программе «Военное планирование» и получила медаль Министерства обороны «Генерал армии Комаровский».

Ранее глава компании Дмитрий Рогозин сообщал, что средства частных инвесторов могут быть привлечены в российскую космическую отрасль. По его словам, не исключается, что в 2021 году частный капитал придет на предприятия Роскосмоса для стимулирования развития космической сферы.