Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана

Вашингтон, 8 июня. Больше половины американских военнослужащих покинули территорию Афганистана. Об этом сообщает центральное командование ВС США (CENTCOM).

В военном ведомстве отметили, что с момента принятия решения о выводе войск из региона было осуществлено более 300 рейсов транспортных самолетов. За прошедшее время Соединенные Штаты официально передали минобороны Афганистана шесть военных объектов и намерены продолжать этот процесс.

«Согласно оценкам центрального командования, мы завершили процесс вывода наших сил более чем наполовину», — уточнили в пресс-релизе CENTCOM.

Ранее сообщалось, что отвод американских войск с территорий Афганистана завершен приблизительно наполовину.