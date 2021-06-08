В Киеве раскрыли правду, как российское телевидение подорвало боеспособность ВСУ

Киев, 8 июня. Командование украинской армии всерьез полагает, что трансляция российских телеканалов ослабляет ВСУ больше, чем дедовщина и вымогательство.

Инсайдер под псевдонимом Джокер ДНР обнародовал в одноименном Telegram-канале внутренний документ Вооруженных сил Украины. В позорной телеграмме изложены результаты социологического исследования. Эксперты опросили порядка 12 тысяч военнослужащих. Итог оказался прискорбным: уровень морально-психологического состояния ВСУ крайне низкий.

Авторы считают, что причиной тому стали дедовщина, предвзятое отношение командиров к подчиненным и вымогательство. Также деморализующим фактором является низкая оценка со стороны общественности и плохая военная подготовка.

Но особое внимание привлекает пункт о российском телевидении. Дело в том, что на линии разграничения в Донбассе украинское телевидение транслируются очень плохо, и бойцам приходится смотреть телеканалы, вроде «Россия-1», ТНТ и НТВ. Военные чиновники полагают, что именно этот момент объясняет опасно низкую боеготовность Вооруженных сил Украины. Как следствие, солдаты предпочитают дезертирство и повально злоупотребляют алкоголем.

Ранее в ВСУ забили тревогу из-за острой нехватки боеприпасов и бронетехники. Несмотря на это, как сообщает сайт 360tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский намерен начать большую войну в Донбассе.