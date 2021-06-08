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08 июня 16:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
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Фанаты перестали сравнивать сменившую имидж Заворотнюк с больной мамой

Шоу-бизнес
Фанаты перестали сравнивать сменившую имидж Заворотнюк с больной мамой
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 8 июня. Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сменила имидж, после чего подписчики заметили, что она стала меньше походить на звездную мать.

Заворотнюк показала фанатам результат своего преображения — девушка решила сменить цвет волос и немного укоротить длину. Она опубликовала в Instagram снимок и похвасталась новой прической. Сама модель уверена, что новый имидж ей к лицу.

С этим согласились и преданные фанаты модели. Они заметили, что светлый оттенок волос делает ее еще моложе. Хотя многие высказали мнение, что девушке идет любой цвет и она всегда будет для них красавицей.

Поклонники перестали сравнивать блогера с ее матерью — онкобольной актрисой, звездой «Моей прекрасной няни» Заворотнюк. Лишь одна подписчица отметила, что теперь модель совсем не похожа на родного человека, от чего ей стало грустно.

«Теперь вы совсем не похожи на маму стали, очень жаль»;

«Вам идет любой цвет волос, Анечка, вы всегда будете красоткой!»

«Блондинкой вам гораздо лучше», — выразили свое мнение фанаты под снимком в Сети.

Звезда часто общается со своими подписчиками в Instagram. Она рассказывает о переживаниях, связанных с болезнью матери. Недавно модель поделилась, что и сама хотела бы завести ребенка. Однако о сроках блогер ничего не сказала. О своем семейном положении Заворотнюк подробности не раскрывает, поэтому пока неизвестно, есть ли у нее возлюбленный.

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Все новости / Шоу-бизнес / Фанаты перестали сравнивать сменившую имидж Заворотнюк с больной мамой
актриса звезды заворотнюк
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