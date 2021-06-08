Фанаты перестали сравнивать сменившую имидж Заворотнюк с больной мамой

Москва, 8 июня. Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сменила имидж, после чего подписчики заметили, что она стала меньше походить на звездную мать.

Заворотнюк показала фанатам результат своего преображения — девушка решила сменить цвет волос и немного укоротить длину. Она опубликовала в Instagram снимок и похвасталась новой прической. Сама модель уверена, что новый имидж ей к лицу.

С этим согласились и преданные фанаты модели. Они заметили, что светлый оттенок волос делает ее еще моложе. Хотя многие высказали мнение, что девушке идет любой цвет и она всегда будет для них красавицей.

Поклонники перестали сравнивать блогера с ее матерью — онкобольной актрисой, звездой «Моей прекрасной няни» Заворотнюк. Лишь одна подписчица отметила, что теперь модель совсем не похожа на родного человека, от чего ей стало грустно.

«Теперь вы совсем не похожи на маму стали, очень жаль»; «Вам идет любой цвет волос, Анечка, вы всегда будете красоткой!» «Блондинкой вам гораздо лучше», — выразили свое мнение фанаты под снимком в Сети.

Звезда часто общается со своими подписчиками в Instagram. Она рассказывает о переживаниях, связанных с болезнью матери. Недавно модель поделилась, что и сама хотела бы завести ребенка. Однако о сроках блогер ничего не сказала. О своем семейном положении Заворотнюк подробности не раскрывает, поэтому пока неизвестно, есть ли у нее возлюбленный.