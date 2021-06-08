СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара

Новосибирск, 8 июня. Следователи начали проверку после гибели сотрудницы цеха по производству триплекса во время пожара. Ее личность все еще не установлена.

По предварительным данным, около 10:00 на территории производства произошло возгорание. Во время тушения спасатели обнаружили бездыханное тело женщины. Все обстоятельства и причины ЧП выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По словам очевидцев, к прибытию сотрудников МЧС огонь полностью охватил одноэтажное строение. Из него эвакуировали 12 человек, ситуация осложнялась взрывами газовых баллонов и обрушением конструкций.