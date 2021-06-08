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08 июня 16:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
Все новости

СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара

Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
pixabay.com  /  pixabay.com

Новосибирск, 8 июня. Следователи начали проверку после гибели сотрудницы цеха по производству триплекса во время пожара. Ее личность все еще не установлена.

По предварительным данным, около 10:00 на территории производства произошло возгорание. Во время тушения спасатели обнаружили бездыханное тело женщины. Все обстоятельства и причины ЧП выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По словам очевидцев, к прибытию сотрудников МЧС огонь полностью охватил одноэтажное строение. Из него эвакуировали 12 человек, ситуация осложнялась взрывами газовых баллонов и обрушением конструкций.

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пожар новосибирск стекольный завод
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