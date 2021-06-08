Вирусолог объяснил, за что судят фигурантов «санитарного дела»

Москва, 8 июня. Фигуранты «санитарного дела» называют его «политически мотивированным» и полагают, что их деятельность не создавала угрозы здоровью граждан.

Руководитель НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил корреспондентам RT, в чем заключается опасность этого преступления. Несмотря на предупреждения ведомств, ряд граждан принял участие в незаконных митингах в поддержку осужденного Алексея Навального в разгар пандемии COVID-19.

Мероприятия проходили с нарушением социальной дистанции и карантинных мероприятий, отметил Викулов.

«При нарушении физической дистанции воздушно-капельный путь передачи реализуется значительно чаще и интенсивнее», — объяснил он.

Из-за ослабления ковидных ограничений в европейских странах число заболевших вновь начало расти. В России не было ни крупных штрафов, ни строгих запретов. Даже в пиковые моменты гражданам не запрещали перемещаться между городами.

Помимо риска заразиться COVID-19, вышедшие на несогласованные акции россияне могли пострадать от агрессивно настроенных участников. В Москве арестовали мужчину, который несколько раз ударил полицейского ногой по голове. В это время правоохранитель контролировал соблюдение порядка, сообщало РИАМО.