Российских работодателей предложили субсидировать за трудоустройство выпускников

Москва, 8 июня. Министерству труда России предложили платить работодателям субсидии за трудоустройство безработных выпускников, окончивших обучение до пандемии, а также в текущем году.

Соответствующую инициативу направил ректор Российского технологического университета (МИРЭА) Станислав Кудж. По его словам, принимая во внимание снижение экономического кризиса, отечественным студентам по-прежнему сложно трудоустроиться. В условиях пандемии коронавируса конкуренция усилилась. В результате выпускники 2019 года оказались наиболее уязвимой категорией, передает Daily Storm.

Более 15 тысяч безработных молодых россиян состояли на регистрационном учете в службе занятости по состоянию на 1 апреля текущего года. Полученный показатель на 31,2% больше, чем годом ранее. Согласно прогнозам, субсидии помогут трудоустроить 220 тысяч граждан. В общей сложности на реализацию поддержки в бюджете предусмотрено 12 млрд рублей.

Аналитики исследовательского центра SuperJob ранее озвучили самые высокооплачиваемые профессии в Москве и Санкт-Петербурге. Вакансии начинаются с заработной платы на уровне 180–200 тысяч рублей.