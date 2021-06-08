Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США

Санкт-Петербург, 8 июня. Только Украина заинтересована в плохих отношениях между Россией и США, остальным странам это невыгодно, заявил политолог Евгений Бень.

Речь об этом зашла на брифинге Медиагруппы «Патриот». Как считает эксперт, сейчас напряженность между Россией и Западом высока, но глобальной войны никто не хочет, так как это грозит цивилизации в целом.

«Масштабных подвижек в отношениях между Россией и США быть не может. Кроме Киева вообще в мире мало кто заинтересован в ужесточении конфронтации между РФ и США, потому что как раз Киев надеется на это ужесточение, отчасти по своей наивности, не отдавая себе отчет, насколько сложные процессы происходят в мире», — заявил Евгений Бень.

Чтобы произошел разворот России и США в сторону друг друга, должна быть какая-то база, уверен политолог. Бень напомнил слова помощника бывшего американского президента Рональда Рейгана о том, что лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену нужно заключить соглашение, но должна быть минимальная база общих интересов по ряду сегментов.

«Общие интересы вырисовываются только теоретически по двум направлениям: международная безопасность и борьба с изменением климата. Все остальное надо начинать с нуля. О сделке речи быть не может, нужно просто закрывать глаза на острые углы», — высказался эксперт.

При определенной политической воле двух сторон могут быть приняты первые шаги к разрядке, и на это хочется надеяться, заключил Евгений Бень.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не рассчитывает на значительные результаты от встречи Путина с Байденом. Реальных итогов придется ждать очень долго, сказал он.