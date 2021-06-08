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Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
Все новости
08 июня 16:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
Все новости

Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США

Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 8 июня. Только Украина заинтересована в плохих отношениях между Россией и США, остальным странам это невыгодно, заявил политолог Евгений Бень.

Речь об этом зашла на брифинге Медиагруппы «Патриот». Как считает эксперт, сейчас напряженность между Россией и Западом высока, но глобальной войны никто не хочет, так как это грозит цивилизации в целом.

«Масштабных подвижек в отношениях между Россией и США быть не может. Кроме Киева вообще в мире мало кто заинтересован в ужесточении конфронтации между РФ и США, потому что как раз Киев надеется на это ужесточение, отчасти по своей наивности, не отдавая себе отчет, насколько сложные процессы происходят в мире», — заявил Евгений Бень.

Чтобы произошел разворот России и США в сторону друг друга, должна быть какая-то база, уверен политолог. Бень напомнил слова помощника бывшего американского президента Рональда Рейгана о том, что лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену нужно заключить соглашение, но должна быть минимальная база общих интересов по ряду сегментов.

«Общие интересы вырисовываются только теоретически по двум направлениям: международная безопасность и борьба с изменением климата. Все остальное надо начинать с нуля. О сделке речи быть не может, нужно просто закрывать глаза на острые углы», — высказался эксперт.

При определенной политической воле двух сторон могут быть приняты первые шаги к разрядке, и на это хочется надеяться, заключил Евгений Бень.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не рассчитывает на значительные результаты от встречи Путина с Байденом. Реальных итогов придется ждать очень долго, сказал он.

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Все новости / Политика / Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
украина россия сша бень
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