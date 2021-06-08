Макрон получил по лицу от незнакомого мужчины

Париж, 8 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон получил удар по лицу от незнакомца.

Инцидент произошел во время визита французского лидера в департамент Дром. Когда Макрон подошел к людям, чтобы пообщаться, мужчина в зеленой футболке и в маске на лице ударил президента правой рукой.

После случившегося мужчина попытался скрыться в толпе, но правоохранителям и охране удалось задержать двух подозреваемых.

Ранее Макрон заявил, что во Франции создадут «генеральные штаты правосудия». Лидер встретился с председателем кассационного суда и генпрокурором и обсудил ситуацию с правосудием в стране и обеспокоенность граждан вопросом безопасности.