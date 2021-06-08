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08 июня 16:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
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Татьяна Арнтгольц рассказала в Сети о связи своей семьи с Пушкиным

Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц рассказала в Сети о связи своей семьи с Пушкиным
instagram.com  /  @tarntgoltsofficial

Москва, 8 июня. Российская актриса Татьяна Арнтгольц опубликовала в Instagram совместное ретро-фото с сестрой. Под черно-белым снимком знаменитость рассказала, как родители выбрали им имена.

Хозяйка странички в социальной сети поведала, что родители двойняшек Татьяны и Ольги очень любили роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Поэтому, когда пришла пора придумать имена для только что родившихся дочерей, папа и мама долго не думали, а назвали девочек именами главных героинь, сообщает dni24.ru.

Отметим, что Татьяна не просто так поделилась этой архивной фотографией, а опубликовала ее именно 6-го июня — в день рождения А.С. Пушкина. Так актриса отдала поэту дань уважения за то, что они с сестрой получили имена благодаря одному из самых знаменитых его произведений.

«Нижайший поклон Вам, Александр Сергеевич, за каждую строчку», — поблагодарила поэта звезда театра и кино.

Этот год стал для сестер Арнтгольц поистине особенным. Дело в том, что в семьях Ольги и Татьяны случилось пополнение: зимой, с разницей буквально в 20 дней, у двойняшек родились сыновья — Лев и Даниил. Известно, что для Татьяны это — второй ребенок, поскольку у актрисы уже есть 11-летняя дочь Мария от первого брака с актером Иваном Жидковым.

Ранее ФАН публиковал новость о рождении у актрис наследников. Поклонники сестер Арнтгольц тепло поздравили молодых мам с прибавлением.

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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Арнтгольц рассказала в Сети о связи своей семьи с Пушкиным
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