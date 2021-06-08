Татьяна Арнтгольц рассказала в Сети о связи своей семьи с Пушкиным

Москва, 8 июня. Российская актриса Татьяна Арнтгольц опубликовала в Instagram совместное ретро-фото с сестрой. Под черно-белым снимком знаменитость рассказала, как родители выбрали им имена.

Хозяйка странички в социальной сети поведала, что родители двойняшек Татьяны и Ольги очень любили роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Поэтому, когда пришла пора придумать имена для только что родившихся дочерей, папа и мама долго не думали, а назвали девочек именами главных героинь, сообщает dni24.ru.

Отметим, что Татьяна не просто так поделилась этой архивной фотографией, а опубликовала ее именно 6-го июня — в день рождения А.С. Пушкина. Так актриса отдала поэту дань уважения за то, что они с сестрой получили имена благодаря одному из самых знаменитых его произведений.

«Нижайший поклон Вам, Александр Сергеевич, за каждую строчку», — поблагодарила поэта звезда театра и кино.

Этот год стал для сестер Арнтгольц поистине особенным. Дело в том, что в семьях Ольги и Татьяны случилось пополнение: зимой, с разницей буквально в 20 дней, у двойняшек родились сыновья — Лев и Даниил. Известно, что для Татьяны это — второй ребенок, поскольку у актрисы уже есть 11-летняя дочь Мария от первого брака с актером Иваном Жидковым.

Ранее ФАН публиковал новость о рождении у актрис наследников. Поклонники сестер Арнтгольц тепло поздравили молодых мам с прибавлением.