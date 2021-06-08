Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела

Москва, 8 июня. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения, которые определяют правила игры рукой в футболе. Информация об этом появилась на сайте организации.

Согласно изменениям в пункте 12, плечо официально признали частью тела, с помощью которой можно забить гол в ворота. В связи с этим организация добавила изменения в 11-й пункт устава, который отвечает за регламентацию офсайда. Теперь при оценке положения вне игры будет учитываться плечо спортсмена нападающей команды.

Новые правила были введены в преддверии европейского чемпионата по футболу, который пройдет в период с 11 июня по 11 июля. Российская сборная во всю готовится к предстоящим играм.

Издание Euronews в преддверии начала континентального первенства назвало имя футболиста, который сможет блеснуть на играх команды. В первую очередь речь идет о нападающем Артеме Дзюбе.