Американских зрителей напугала реалистичная игра Абдулова

Москва, 8 июня. Талантливый актер Александр Абдулов, будучи на гастролях в США, напугал зрителей своей реалистичной игрой в «Юноне и Авось». Организаторы настояли на исключении сцены с факелами.

Театр «Ленком» привез в Америку спектакль, но американцы не смогли оценить русскую театральную школу, которая подразумевает глубокое погружение в роль.

В «Юноне и Авось» Абдулов играл еретика, все шло хорошо до сцены с факелами.

«Полное погружение в роль, безумные глаза, крики со сцены - к такому американский зритель не привык. Люди в зале думали, что этот актер слетит с катушек и вот-вот бросит факелы в зал», — вспоминает историю с почившим актером издание «Царьград».

Организаторы потребовали исключить опасный элемент из спектакля, несмотря на уверения всей труппы, что это такой образ и актер абсолютно адекватен. Американцы обосновали свое требование запретом открытого огня на сцене. Переубедить их не удалось.

«Уберите безумца», — требовали организаторы.

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