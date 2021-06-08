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08 июня 16:50
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новостей
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
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Американских зрителей напугала реалистичная игра Абдулова

Шоу-бизнес
Американских зрителей напугала реалистичная игра Абдулова
Global Look Press  /  Aleksandr Sternin/Russian Look

Москва, 8 июня. Талантливый актер Александр Абдулов, будучи на гастролях в США, напугал зрителей своей реалистичной игрой в «Юноне и Авось». Организаторы настояли на исключении сцены с факелами.

Театр «Ленком» привез в Америку спектакль, но американцы не смогли оценить русскую театральную школу, которая подразумевает глубокое погружение в роль.

В «Юноне и Авось» Абдулов играл еретика, все шло хорошо до сцены с факелами.

«Полное погружение в роль, безумные глаза, крики со сцены - к такому американский зритель не привык. Люди в зале думали, что этот актер слетит с катушек и вот-вот бросит факелы в зал», — вспоминает историю с почившим актером издание «Царьград».

Организаторы потребовали исключить опасный элемент из спектакля, несмотря на уверения всей труппы, что это такой образ и актер абсолютно адекватен. Американцы обосновали свое требование запретом открытого огня на сцене. Переубедить их не удалось.

«Уберите безумца», — требовали организаторы.

Актер Владимир Долинский рассказал, как развивались отношения Александра Абдулова и его будущей жены красавицы Ирины Алферовой. Брак знаменитых артистов продлился 17 лет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Американских зрителей напугала реалистичная игра Абдулова
гастроли абдулов юнона и авось
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