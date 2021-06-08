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08 июня 16:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
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Победитель первого сезона «Маски» Анатолий Цой рассказал о новом проекте в Африке

Шоу-бизнес
Победитель первого сезона «Маски» Анатолий Цой рассказал о новом проекте в Африке
instagram.com  /  @anatoliytsoy_official

Москва, 8 июня. Известный певец Анатолий Цой, победивший в первом сезоне шоу «Маска», рассказал о новом проекте в Африке, где его испытают на силу воли и выносливость.

Первое место в прошлогоднем сезоне таинственного шоу «Маска» на НТВ принесло Цою большую популярность. Его стали приглашать на громкие проекты, а гонорары существенно возросли.

Певец в настоящее время занимается возрождением шоу «Фактор страха», где занимает роль ведущего. Однако после этого он намерен полететь на съемки в Африку.

«Это что-то вроде «Последнего героя», должно быть интересно. Принимать участие будет огромное количество медийных личностей. Уверен, что раз локация — Африка, значит мы будем делать что-то неожиданное, ужасное. Но мне очень интересно побывать в этом проекте, туда я лечу в качестве участника», — цитирует исполнителя «Слово и Дело».

Цой пробудет в Африке вместе с другими участниками целый месяц. После этого у него намечена работа над другим проектом, название и детали которого он пока что держит в строгом секрете. Журналистам музыкант приоткрыл лишь небольшую завесу тайны — его новая работа будет связана с пением.

Победа Цоя в «Маске» часто становилась предметом споров в Сети, резко высказывались завистники. Многие предполагали, что ему заплатили за выступление. Однако исполнитель заверил своих фанатов, что это было его добровольным желанием на бескорыстной основе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Победитель первого сезона «Маски» Анатолий Цой рассказал о новом проекте в Африке
африка цой маска
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