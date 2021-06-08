Победитель первого сезона «Маски» Анатолий Цой рассказал о новом проекте в Африке

Москва, 8 июня. Известный певец Анатолий Цой, победивший в первом сезоне шоу «Маска», рассказал о новом проекте в Африке, где его испытают на силу воли и выносливость.

Первое место в прошлогоднем сезоне таинственного шоу «Маска» на НТВ принесло Цою большую популярность. Его стали приглашать на громкие проекты, а гонорары существенно возросли.

Певец в настоящее время занимается возрождением шоу «Фактор страха», где занимает роль ведущего. Однако после этого он намерен полететь на съемки в Африку.

«Это что-то вроде «Последнего героя», должно быть интересно. Принимать участие будет огромное количество медийных личностей. Уверен, что раз локация — Африка, значит мы будем делать что-то неожиданное, ужасное. Но мне очень интересно побывать в этом проекте, туда я лечу в качестве участника», — цитирует исполнителя «Слово и Дело».

Цой пробудет в Африке вместе с другими участниками целый месяц. После этого у него намечена работа над другим проектом, название и детали которого он пока что держит в строгом секрете. Журналистам музыкант приоткрыл лишь небольшую завесу тайны — его новая работа будет связана с пением.

Победа Цоя в «Маске» часто становилась предметом споров в Сети, резко высказывались завистники. Многие предполагали, что ему заплатили за выступление. Однако исполнитель заверил своих фанатов, что это было его добровольным желанием на бескорыстной основе.