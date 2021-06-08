Самосвал частично обрушил мост в Курганской области

Курган, 8 июня. Надземный пешеходный переход рухнул на землю на трассе «Иртыш» в Курганской области. Водитель большегруза не рассчитал габариты и протаранил конструкцию.

Кузов автомобиля поднялся при проезде под модульным пешеходным переходом, в результате чего сооружение обрушилось на проезжую часть. Момент падения моста на трассу сняли на видео.

После инцидента движение на данном участке дороге заблокировали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По данным полиции, пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работают дорожные службы, которые ликвидируют последствия аварии, также приехали два крана.