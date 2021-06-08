Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду

Москва, 8 июня. Трансляцию популярной премии Муз-ТВ проверят на предмет гей-пропаганды. Анализ записи эфира проведет Роскомнадзор, который проверит показ на соответствие законам РФ.

Прошедшая премия запомнилась россиянам как одно из самых одиозных событий последних лет. На мероприятии появились тиктокер Даня Милохин и блогер Игорь Синяк в женских платьях. Но больше всего внимания к себе привлекли рэпер Давид Манукян и король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров, которые появились в компании полуголых мужчин.

«Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала Муз-ТВ с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — сообщили в пресс-службе ведомства в интервью изданию Daily Storm.

Согласно отечественному законодательству, информация, признанная пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, допускается на телевидении только после 23:00 и с возрастным ограничением. Однако премия Муз-ТВ транслировалась в дневное время с маркировкой «6+».

После скандального появления на ковровой дорожке поклонники Манукяна заподозрили его в смене сексуальной ориентации. Фанаты уверены, что у артиста роман с Киркоровым.