В Испании представили версию схемы сборной России на Евро-2020

, 8 июня. Испанское издание AS опубликовало свою версию схемы российской футбольной сборной, которая может использоваться на предстоящем чемпионате Европы.

Российские ворота, по версии европейских СМИ, будет охранять голкипер Антон Шунин. Позиции на флангах обороны займут Юрий Жирков и Марио Фернандес. Позиции центральных защитников достанутся Федору Кудряшову, Георгию Джикии и Андрею Семенову. Полузащитники Роман Зобнин и Далер Кузяев будут играть на флангах, а в центре поля — Александр Головин и Алексей Миранчук. В атаке — Артем Дзюба, сообщает RT.

Испанское издание считает, что тренер национальной команды Станислав Черчесов выберет построение 5-4-1, где пиком станет форвард петербургского футбольного клуба «Зенит».

Континентальное первенство Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в нескольких городах Европы, в том числе и Санкт-Петербурге. Перед стартом чемпионата футболисты сборной России сдали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.