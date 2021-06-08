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08 июня 16:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:30
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
16:29
Происшествия
Пенсионер-педофил попал под следствие за совращение внучки на Кубани
16:28
Армия
Командование ВС США отчиталось о темпах вывода войск из Афганистана
16:25
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил работу Роспотребнадзора в первый год пандемии
16:23
Политика
Политолог Бень не верит в улучшение отношений России и США
16:23
Происшествия
СК проверяет сибирский стекольный завод после смертельного пожара
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В Испании представили версию схемы сборной России на Евро-2020

Спорт
В Испании представили версию схемы сборной России на Евро-2020
rfs.ru  /  Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

, 8 июня. Испанское издание AS опубликовало свою версию схемы российской футбольной сборной, которая может использоваться на предстоящем чемпионате Европы.

Российские ворота, по версии европейских СМИ, будет охранять голкипер Антон Шунин. Позиции на флангах обороны займут Юрий Жирков и Марио Фернандес. Позиции центральных защитников достанутся Федору Кудряшову, Георгию Джикии и Андрею Семенову. Полузащитники Роман Зобнин и Далер Кузяев будут играть на флангах, а в центре поля — Александр Головин и Алексей Миранчук. В атаке — Артем Дзюба, сообщает RT.

Испанское издание считает, что тренер национальной команды Станислав Черчесов выберет построение 5-4-1, где пиком станет форвард петербургского футбольного клуба «Зенит».

Континентальное первенство Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в нескольких городах Европы, в том числе и Санкт-Петербурге. Перед стартом чемпионата футболисты сборной России сдали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

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Все новости / Спорт / В Испании представили версию схемы сборной России на Евро-2020
футбол сборная россии евро-2020
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