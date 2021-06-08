Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от желания Альянса

Киев, 8 июня. Членство Украины в НАТО зависит только от желания Североатлантического альянса, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Так он прокомментировал ситуацию с исправлением пресс-релиза после прошедшего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. По словам Зеленского, важны поступки, а не слова.

«Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит — значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ», — подчеркнул он.

Ранее советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Байден обсудили партнерство Украины с американской стороной и НАТО.